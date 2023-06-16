Социальная столовая в Мурманске «Благодельня» вводит талоны на питание

Вопросы по работе столовой и новым правилам можно задать по телефону 89537657500. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В марте 2023 года в Мурманске на проспекте Ленина открылась первая социальная столовая «Благодельня», где нуждающиеся могли получить бесплатный горячий обед.

С 20 июня столовая поменяет правила посещения, так как сейчас туда приходит больше человек, чем планировалось изначально. Теперь посетители будут получать обеды по талонам.

— При открытии мы говорили, что сможем принимать в день до 150 человек, но очень скоро поток посетителей стал значительно выше. В отдельные дни в «Благодельню» приходили более 220 человек. Абсолютный рекорд – 242 человека в день, - сообщили в фонде «Добрый мир», который открыл столовую.

Талоны на питание можно получить в Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения (Мурманск, ул. Володарского, 1) или в «Добром мире» (Мурманск, пр. Ленина, 94, по пятницам с 14.00 до 15.00). Также получить бесплатное питание смогут северяне, которые предъявят пенсионное удостоверение или документ об инвалидности.

Вопросы по работе столовой и новым правилам можно задать по телефону 89537657500.

Напомним: в Мурманской области родители ребят, которые идут в первый класс, могут получить региональное пособие на сборы в школу. Выплата составляет 4,9 тысячи рублей.

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