Андрей Чибис о гибели миротворца из Заполярья: Был морским офицером, а погиб в горах Нагорного Карабаха

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских мировторцев. Фото: Правительство Мурманской области

Стало известно о гибели военнослужащего Северного флота, который входил в российский миротворческий контингент во время конфликта в Карабахе. Там оборвалась жизнь заместителя командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Ивана Ковгана.

- Иван Васильевич был морским офицером, а погиб в горах Нагорного Карабаха, выполняя миротворческую миссию. Буквально в мае обсуждали с ним в Долине Славы рабочие планы… Светлая память нашим защитникам. И сил близким пережить это горе, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения за гибель российских мировторцев.

- Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание, - говорится на сайте Кремля.

Напомним: в зоне проведения спецоперации погиб спасатель Мурманской региональной поисково-спасательной базы Владимир Плигин. Об этом сообщили в аэропорту «Мурманск».

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