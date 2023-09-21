Съел еду у собаки и ушел. В Спутнике сняли на видео волка, вышедшего к жилым домам

Волк так хотел есть, что несмотря на присутствие людей, подошел к собачьей будке и стащил оттуда корм. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В сентябре северян предупреждали о волке в Печенгском округе. А на днях жители Спутника сняли на видео хищника, который вышел к жилым домам в поисках еды.

Волк так хотел есть, что, несмотря на присутствие людей, подошел к собачьей будке и стащил оттуда корм. При этом сама хозяйка будки была там же, но она лишь несколько раз облаяла конкурента, не став вступать с ним в спор за еду.

Напомним: в Мурманской области дачники сняли на видео бродившего у домов медведя.

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