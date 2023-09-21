Чудом не задели пешехода. В центре Мурманска две машины вылетели на тротуар

ДТП произошло на перекрестке у здания областного правительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 21 сентября в центре Мурманска столкнулись две машины. ДТП произошло на перекрестке у здания областного правительства.

- По предварительной информации, около 11.30 в районе дома 88 на проспекте Ленина столкнулись Toyote и Ford. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

От удара машины выкинуло на пешеходную часть, они чудом не задели женщину, которая стояла у светофора в ожидании зеленого сигнала.

Напомним: в 6.50 21 сентября в экстренные службы Мурманской области поступила информация об очередном смертельном ДТП. Случилось оно на 32 километре дороги «Лотта», где машина улетела в реку.

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