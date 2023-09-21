Жителям Мурманской области рассказали, как правильное питание помогает продлить молодость

Важно часто гулять, делать зарядку и заниматься физкультурой, мыслить позитивно и чаще улыбаться - оптимизм избавляет от стресса и депрессии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заботиться о здоровье на Крайнем Севере сложно, но очень важно. Особенно тем, кто уже не молод и имеет ряд различных заболеваний. По данным Росстата, на начало 2022 года в Мурманской области проживало почти 140 тысяч пенсионеров.

- К сожалению, с возрастом человек приобретает болезни. К возрастассоциированным относятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, деменция, болезнь Альцгеймера, заболевания опорно-двигательной системы, сахарный диабет второго типа, остеопороз. Приведу простой пример: если в возрасте 35 - 45 лет около 30% людей страдает артериальной гипертонией, то в возрасте 65 лет и старше с данным заболеванием живут 75%, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Северянам «серебряного» возраста важно вовремя проходить обследования у врачей, не забывать о той же диспансеризации. Также необходимо следить за физической активностью и питанием.

Например, употреблять в день не менее 400 г овощей и фруктов (кроме картофеля), не реже двух раз в неделю есть рыбу и морепродукты, не забывать про мясо, субпродукты, крупы, бобовые, качественные молочные продукты, нерафинированные масла, орехи, цельнозерновые продукты.

Важно часто гулять, делать зарядку и заниматься физкультурой, мыслить позитивно и чаще улыбаться - оптимизм избавляет от стресса и депрессии. Спать надо не меньше 7-8 часов в день.

- В зрелом возрасте не следует замедлять темп жизни. Наоборот, когда появилось много свободного времени, его надо использовать с пользой для себя: чаще совершать пешие прогулки на свежем воздухе, найти увлечение или хобби, посещать театр, музеи, выставки и многое другое, - уверена Маргарита Петухова.

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