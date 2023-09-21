Экс-директора ВГТРК в Мурманске признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Свою вину экс-руководитель признал, дело рассматривалось в особом порядке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор бывшему директору ВГТРК «Мурман», которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

- С апреля 2019 года по февраль 2021 года подсудимый вопреки интересам службы из корыстной цели, выразившейся в желании присваивать часть денежных средств, которые на основании его решений выплачивались бы сотрудникам филиала, причинил имущественный ущерб потерпевшим на общую сумму порядка 206 тысяч рублей, - уточнили в объединенной службе судов Мурманской области.

Свою вину экс-руководитель признал, дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел, что ранее обвиняемый не был судим, имеет награды, совершил явку с повинной и возместил ущерб.

Поэтому ему приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей,

Напомним: в феврале 2023 года троих бывших сотрудников ГТРК «Мурман» осудили за злоупотребление полномочиями. Телекомпании причинен ущерб на сумму почти в 20 миллионов рублей.

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