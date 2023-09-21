В Мурманской области дорожает кура и дешевеют овощи

Цены на картофель резко снизились в Мурманской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскстат рассказал о том, как менялись цены за минувшую неделю - с 12 по 18 сентября - в магазинах региона на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Так, выгоднее стало покупать картофель - он в лидерах по снижению стоимости (минус 10,2%). Также упали цена на репчатый лук (на 9,5), свежую белокочанную капусту (на 9,1), морковь (на 8,6), яблоки (на 3,3), гречневую крупу (на 2,1), шлифованный рис (на 1,9%).

- Увеличение цен отмечено на охлажденные и мороженые куры (на 5,4%), сливочное масло (на 3,6), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,6%), - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: УФАС проверит цены на бензин в Мурманской области. Цены на бензин для потребителей в Мурманской области проверит антимонопольная служба.

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