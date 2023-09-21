В Мурманске запустят троллейбусный аудиогид «Контакт»

В октябре в Мурманске запустят первый троллейбусный аудиогид. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В октябре в Мурманске запустят первый троллейбусный аудиогид. Благодаря нему поездки в общественном транспорте станут интереснее и полезнее.

- Состоять он будет из четырех частей: маршрут №4 расскажет об архитектуре, монументальном искусстве и урбанистике; № 6 – о музыке; № 10 — живописи, театре и кино, а пассажиры маршрута №3 услышат личные истории мурманчан, - рассказали авторы проекта.

Загрузить аудиогид можно будет на телефон. Также проект будут сопровождать различные мероприятия, например, создание мурала.

Напомним: в Полярно-альпийском ботаническом саду подвели итоги работы за лето 2023. Здесь приняли 7000 гостей, что на 3000 больше, чем годом ранее. Чаще всего в Кировск приездают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Сибири.

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