Сергей Шнуров купил работу резидентов центра «Сияние» в Апатитах

В Апатитах при поддержке Андрея Малахова работает центр современного искусства «Сияние». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Апатитах при поддержке Андрея Малахова работает центр современного искусства «Сияние». Одни из его резидентов - Антон и Артем Матвеевы - сделали на память о Заполярье гардеробную из поваленных деревьев Кольского полуострова.

- Инсайд: работа, которая была в галерее на выставке за шторкой (с прыщиком), теперь в коллекции Сергея Шнурова, - написал в своем Telegram-канале Андрей Малахов.

Напомним: 9 сентября в Апатитах проходил День города, под него задействовали сразу пять площадок. А одним из гостей стал известный уроженец наукограда Андрей Малахов. Он часто бывает в родном городе и принимает активное участие в его жизни.

Малахов принял участие в арт-шествии «Сияние реки Белой», где он вместе с остальными обсыпался сухими красками.

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