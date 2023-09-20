Из-за аварии в Никеле пропала вода

На магистральном трубопроводе случился прорыв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальная авария произошла в Печенгском округе Мурманской области, из-за которой местные жители остались и без холодной, и без горячей воды. На магистральном трубопроводе случился прорыв.

- На месте в усиленном режиме работает бригада специалистов МУП «Сети Никеля». Администрация округа принимает все необходимые меры по восстановлению водоснабжения. К работе привлечены силы МЧС, муниципалитета и АО «МЭС». В связи с аварийным отключением в Никеле организован подвоз воды. Идет закуп питьевой воды в Заполярном для больниц и социальных объекто», - сообщил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

Подвоз холодной воды в Никеле идет по следующим адресам: пр. Гвардейский, 4, ул. Бредова, 8, площадь им. Ленина.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области стартовала новая фаза акции «От родника до океана», в рамках которой волонтеры от различных организаций приводят в порядок источники с питьевой водой и территории вокруг них. Ранее здесь шел только сбор мусора, но теперь к воде делают деревянные помосты, удобные лестницы и навесы.

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