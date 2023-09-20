Мурманская область направила для военнослужащих СВО 200 тон гуманитарной помощи

Из Мурманской области регулярно увозят в зону СВО гуманитарную помощь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманской области регулярно увозят в зону СВО гуманитарную помощь. Всего из региона поставили уже 200 тонн таких грузов. На днях из Кольского Заполярья уехали очередные фуры.

- Собранная благодаря жителям Мурманской области партия технических средств, оборудования и медикаментов благополучно прибыла в Луганск. Среди вещей – посылки бойцам от родных и близких, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

Напомним: в мае первый груз гуманитарной помощи для жителей Приморского района Запорожской области отправили из Мурманска. В составе груза – стройматериалы, а также спецтранспорт.

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