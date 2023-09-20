Стали известны важные для Мурманской области итоги засекреченного заседания в Правительстве РФ

В Правительстве РФ состоялось закрытое совещание по проекту «Мурманский СПГ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Правительстве РФ состоялось закрытое совещание по проекту «Мурманский СПГ». Его процесс не освещался на официальном сайте, однако информацию опубликовал около правительственный региональный Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Стало известно, что газопровод Волхов-Мурманск протянут до Белокаменки, где построят центр производства СНГ предварительной мощностью 20,4 миллиона тонн в год.

Владимир Путин на совещании в Правительстве отметил, что это важнейший для Мурманской области проект. Президент и ранее поддерживал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который уже не первый год борется за газификацию региона.

- Как тут не вспомнить эмоциональное выступление Андрея Чибиса на заседании комиссий Госсовета на ПМЭФ-2023: «Газификация – сколько раз я был послан? Потому что экономически не понятно, не окупится, неизвестно. Сейчас уже идет проектирование. Два завода к переводу на газ готовим. Появляется тема строительства заводов СПГ». Мурманская область получит трубу для людей, для производств, для инвестпроектов и, бонусом, совершенно новый завод по сжижению природного газа, - пишет «Мурманск инсайд».

Только сам проект газификации создаст порядка 20 тысяч рабочих мест. Также это важный процесс для развития промышленности в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru