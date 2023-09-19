18 сентября стартовал конкурс «Учитель города Мурманска – 2023»

18 сентября в столице Кольского Заполярья дали старт конкурсу «Учитель города Мурманска – 2023», участниками которого в этом году стали 32 педагога. Фото: Совет депутатов Мурманска

18 сентября в столице Кольского Заполярья дали старт конкурсу «Учитель города Мурманска – 2023», участниками которого в этом году стали 32 педагога. Для тех, кто недавно в профессии, по традиции существует номинация «Педагогический дебют».

- Мурманские школы входят в списки лучших школ страны, а ученики демонстрируют блестящие знания не только на экзаменах, но и на конкурсах, олимпиадах и научных конференциях. Во многом это заслуга мурманских учителей - настоящих профессионалов своего дела, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области приняты меры финансовой поддержки для учителей.

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