Часть построек Ботанического сада в Кировске готовы отдать бесплатно под дрова

Северяне могут разобрать несколько построек в Ботаническом саду в Кировске на дрова. Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт / vk.com/pabgi

Жители Мурманской области могут бесплатно заготовить дрова на зиму. Если, конечно, есть желание потрудиться.

- Мы в Ботаническом саду перед зимой продолжаем наводить порядок. У нас есть несколько построек, которые предлагаем разобрать желающим на дрова. Самовывоз с территории Ботсада (Кировск) и экспериментального участока (Апатиты). Это бесплатно, но необходимо о времени заранее договориться с заместителем директора по общим вопросам +79021341518 (Александр Валерьевич), - сообщили в группе Полярно-альпийского ботанического сада-института в ВК.

Напомним: в 2021 году жителей Мурманска возмутила вырубка тополей у здания бывшего кинотеатра «Родина».Той осенью деревья массово уничтожали в центре города, так как у них нашли грибковые болезни и поражения стволов, корней и ветвей. Но именно тополя у «Родины» особенно возмутили северян.

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