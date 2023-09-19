Годовая инфляция в Мурманской области сохраняется на уровне 4,9%

Ослабление рубля привело к удорожанию импортной продукции, в частности - кормов, что в свою очередь сказалось на стоимости мяса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе 2023 года годовая инфляция в Мурманской области не замедлилась и не ускорилась, оставшись на уровне 4,9%, что ниже среднего показателя по России.

- Темпы прироста цен на услуги заметно снизились, оказав тем самым сдерживающее влияние на динамику инфляции. Это произошло благодаря расширению предложения в сфере услуг воздушного транспорта. Дело в том, что по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург – были запущены дополнительные рейсы. Это стало причиной снижения годовых темпов прироста цен на авиабилеты, – уточнила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

При этом отмечается рост цен на овощи, например, на огурцы из-за окончания сезона урожая. Ослабление рубля привело к удорожанию импортной продукции, в частности - кормов, что в свою очередь сказалось на стоимости мяса.

Напомним: Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в Мурманской области в августе, больше всего в конце лета подорожали мясо и детская одежда.

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