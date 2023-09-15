В конце лета в Мурманской области сильнее всего подорожали мясо и детская одежда

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в Мурманской области в августе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в Мурманской области в августе.

Среди продуктов больше всего подешевели овощи и консервы, а подорожали свинина, кура и сахар. Среди остальных товаров цены ощутимее всего выросли на телерадиотовары, детскую одежду и моторное топливо, снизились на компьютеры, фотоаппараты и спички.

- Подешевели билеты на воздушном и железнодорожном транспорте (соответственно на 24,5% и 14,3%), а стоимость проезда в городском автомобильном транспорте, напротив, увеличилась (на 2,1%). Снизилась стоимость экскурсионных услуг (на 5,6%). Возросла стоимость услуг банков (на 3,2%), химчистки и прачечных (на 2,1%) в сфере зарубежного туризма (на 1,5%), ветеринарных услуг (на 1%), - сообщили в Мурманскстате.

Напомним: на заседании Мурманской областной Думы 12 сентября подняли тему роста цен на мазут, от которого зависима Мурманская область. Северян успокоили, что из-за повышения стоимости не вырастут тарифы ЖКУ.

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