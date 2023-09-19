Жителей Мурманской области предупредили об ухудшении погоды

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды.

- По прогнозу Мурманского УГМС, 20 сентября по Мурманской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Кировске - усиление ветра, - сообщили в МЧС региона.

Напомним: в Ловозерских тундрах уже кружился первый снег.

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