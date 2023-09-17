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НовостиОбщество17 сентября 2023 5:17

В горах Мурманской области начал выпадать первый снег

В Мурманской области прошел дождь с мокрым снегом
Ника СВЕТЛОВА
На перевале Геологов прошел дождь со снегом.

На перевале Геологов прошел дождь со снегом.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале этой недели жителей Мурманской области предупредили, что осень вступает в свои права, поэтому можно ожидать не только похолодание, но и первый снег.

Белые мухи прогнозировали в горах на высоте от 850 метров. И синоптики не ошиблись.

Первые снежинки заметили на перевале Геологов в Ловозерских тундрах. Они прошли вместе с дождем, но на землю не легли, растаяв в воздухе.

Напомним: северян предупреждают о сильном дожде, который днем 17 сентября пройдет на юге Мурманской области.

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