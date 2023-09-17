В горах Мурманской области начал выпадать первый снег

На перевале Геологов прошел дождь со снегом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале этой недели жителей Мурманской области предупредили, что осень вступает в свои права, поэтому можно ожидать не только похолодание, но и первый снег.

Белые мухи прогнозировали в горах на высоте от 850 метров. И синоптики не ошиблись.

Первые снежинки заметили на перевале Геологов в Ловозерских тундрах. Они прошли вместе с дождем, но на землю не легли, растаяв в воздухе.

Напомним: северян предупреждают о сильном дожде, который днем 17 сентября пройдет на юге Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru