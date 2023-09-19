Для спасения «Туломы» от банкротства ей выделят 21 млн рублей

Согласно документу, для финансовой помощи совхозу «Тулома» и предупреждение банкротства из резервного фонда региона выделят 21 миллион рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

На портале «Открытый электронный регион» размещен проект постановления, инициатором которого выступило министерство природных ресурсов, экологии и сельского хозяйства Мурманской области.

Согласно документу, для финансовой помощи совхозу «Тулома» и предупреждение банкротства из резервного фонда региона выделят 21 миллион рублей.

- Средства будут выделены в рамках основного мероприятия «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животного происхождения» подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство», - говорится в проекте постановления.

Напомним: весной Мурманская природоохранная прокуратура провела проверку на предприятии «Тулома», выявив некоторые нарушения ветеринарного и природоохранного законодательства.

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