Для спасения «Туломы» от банкротства ей выделят 21 млн рублей

Согласно документу, для финансовой помощи совхозу «Тулома» и предупреждение банкротства из резервного фонда региона выделят 21 миллион рублей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На портале «Открытый электронный регион» размещен проект постановления, инициатором которого выступило министерство природных ресурсов, экологии и сельского хозяйства Мурманской области.
Согласно документу, для финансовой помощи совхозу «Тулома» и предупреждение банкротства из резервного фонда региона выделят 21 миллион рублей.
- Средства будут выделены в рамках основного мероприятия «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животного происхождения» подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» государственной программы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство», - говорится в проекте постановления.
Напомним: весной Мурманская природоохранная прокуратура провела проверку на предприятии «Тулома», выявив некоторые нарушения ветеринарного и природоохранного законодательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru