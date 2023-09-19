Андрей Чибис подписал закон о корректировках бюджета на 2023 год

Губернатор Андрей Чибис уже подписал закон о корректировках бюджета на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели корректировки областного бюджета на 2023 год с учетом дополнительных доходов в размере 8,6 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Чибис уже подписал закон о корректировках бюджета на 2023 год.

- Дополнительные 3,2 миллиарда рублей будут направлены на здравоохранение и образование. Из них 1,8 миллиарда - на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Так, с 1 октября будут проиндексированы зарплаты бюджетников и произведены дополнительные выплаты для категорий работников, входящих в майские указы президента России, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: премьер-министр Михаил Мишустин поручил продумать корректировки в бюджет из-за проекта СПГ в Мурманске.

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