Быстрыкин взял на контроль ДТП с пятью погибшими в Мурманской области

Сейчас 34-летний угонщик находится под стражей, ранее он уже попадал под уголовное дело из-за пьяного вождения. Фото: прокуратура Мурманской области

16 октября в Мурманской области случилось одно из самых резонансных ДТП за год. Пьяный мужчина угнал на АЗС в Заполярном самосвал, выехал на нем на федеральную трассу «Кола», где врезался в микроавтобус с туристами. Четыре человека погибли на месте, еще один - в больнице.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Мурманской области Андрея Ефремова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в СК СК по Мурманской области.

Сейчас 34-летний угонщик находится под стражей, ранее он уже попадал под уголовное дело из-за пьяного вождения. Прав у него не было.

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