Сбившего в Териберке девочку пьяного водителя заключили под стражу

Пьяный водитель чуть не убил девочку в Териберке. Фото: прокуратура Мурманской области

Около 22.00 14 сентября в Териберке пьяный 48-летний водитель сбил 15-летнюю девочку, которая шла по обочине улицы Комсомольской. Оставив ребенка без сознания, мужчина уехал домой спать. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии в коме.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения. Прокуратура ходатайствовала в суде, чтобы виновника ДТП заключили под стражу.

- С учетом позиции участвовавшего в заседании прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Надзор за расследованием уголовного дела осуществляется прокуратурой Кольского района Мурманской области, - уточнили в ведомстве.

ДТП вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли на контроль в областном правительстве.

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