Виновного в гибели пяти человек на трассе «Кола» водителя заключили под стражу

Под стражей обвиняемый в смертельном ДТП проведет минимум два месяца. Фото: прокуратура Мурманской области

Суд поддержал ходатайство прокуратуры о заключении под стражу 34-летнего мужчину, из-за которого оборвались сразу пять жизней. Его обвиняют в пьяном вождении с летальным сходом, также у виновника ДТП не было прав.

Около пяти вечера 16 сентября мужчина, крепко выпив, угнал самосвал, который стоял на заправке на АЗС в Заполярном.

- На 1542 километр автодороги Р-21 «Кола» он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями марки Mercedes и «Лада Ларгус», в результате ДТП погибли пять человек, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Четыре пассажира микроавтобуса Mercedes погибли на месте, еще один - в больнице.

Под стражей обвиняемый в смертельном ДТП проведет минимум два месяца.

Напомним: Rolls-Royce из колонны люксовых машин попал в ДТП в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru