В Мурманской области из-за заснувшего ребенка пришлось вызывать спасателей

В Североморске заснувший ребенок напугал родителей Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске к одному из домов на улице Сизова приехали спасатели Вызвали их перепуганные родители, которые не могли попасть в квартире и не понимали, где их ребенок.

- Он закрыл дверь изнутри и не открывал. Вообще никакой обратной связи не было. Прибывшие спасатели открыли входную дверь квартиры, а ребенок просто крепко спал, - сообщает паблик «Североморск.Life».

Напомним: в Мурманской области спасатели выезжали на поиски заблудившейся в лесу 65-летней пенсионерки. Пожилая женщина пропала в окрестностях 30-го километра автодороги Кола-Лотта в Кольском районе.

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