В Мурманской области расширят список объектов под налог из кадастровой стоимости

Всего таких объектов в регионе - 1348, в том числе это гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская областная Дума рассмотрит инициативу министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по расширению списка объектов, за которые надо будет платить рассчитанный под 2% от кадастровой стоимости налог.

Всего таких объектов в регионе - 1348, в том числе это гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства.

- Изменения позволят обеспечить экономически обоснованное налогообложение имущественных объектов, выравнивание налоговой нагрузки на сопоставимые объекты налогообложения организаций и физических лиц. Использование в качестве налоговой базы кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая максимально приближена к рыночной, позволит обеспечить более справедливый подход к налогообложению имущества, - сообщили в министерстве.

Напомним: на первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы 12 сентября парламентарии рассмотрели корректировки в областной бюджет на 2023 год и плановый двухлетний период.

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