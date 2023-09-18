В Мурманской области расширят список объектов под налог из кадастровой стоимости

Всего таких объектов в регионе - 1348, в том числе это гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская областная Дума рассмотрит инициативу министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по расширению списка объектов, за которые надо будет платить рассчитанный под 2% от кадастровой стоимости налог.
Всего таких объектов в регионе - 1348, в том числе это гаражи, машиноместа и объекты незавершенного строительства.
- Изменения позволят обеспечить экономически обоснованное налогообложение имущественных объектов, выравнивание налоговой нагрузки на сопоставимые объекты налогообложения организаций и физических лиц. Использование в качестве налоговой базы кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая максимально приближена к рыночной, позволит обеспечить более справедливый подход к налогообложению имущества, - сообщили в министерстве.
Напомним: на первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы 12 сентября парламентарии рассмотрели корректировки в областной бюджет на 2023 год и плановый двухлетний период.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru