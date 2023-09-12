Бюджет Мурманской области дополнительно получит 8,6 млрд рублей

Бюджет получит дополнительные 8,6 миллиарда рублей, расходы вырастут на 7,7 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На первом после летних каникул заседании Мурманской областной Думы 12 сентября парламентарии рассмотрели корректировки в областной бюджет на 2023 год и плановый двухлетний период.

Бюджет получит дополнительные 8,6 миллиарда рублей, расходы вырастут на 7,7 миллиарда рублей.

Доходы выросли за счет увеличения налоговых поступлений, в том числе налога на прибыль, сбора за пользование водными биоресурсами, безвозмездных поступлений.

Дополнительные средства направят на повышение зарплат отдельных категорий бюджетников, индексацию социальных выплат, страховые взносы по ОМС неработающих северян, пополнение резервного фонда (в том числе финансовую подушку для закупки мазута) и т.д.

Выступая перед депутатами, исполняющий обязанности министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев назвал конкретные шаги расходования средств. Например, ремонт фасада детского сада в Алакуртти, строительство крытого бассейна и ФОКа в Североморске, кубок губернатора среди школьных спортивных клубов, поддержка хоккея с мячом.

Несмотря на дополнительные доходы, бюджет Мурманской области остается дефицитным: 115,5 миллиарда рублей - доход, 126,4 миллиарда - расход.

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