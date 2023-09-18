«Без нас он обречен на смерть». В Мурманске спасают обгоревшего в пожаре котенка

Жителей Мурманска просят помочь спасти жизнь котенка, серьезно пострадавшего в пожаре. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска просят помочь спасти жизнь котенка, серьезно пострадавшего в пожаре.

- В квартире многоквартирного дома на улице Капитана Орликовой живет бабушка, которая собирает каких-то животных на улице, у нее на балконе загорелся матрас. Когда пожарные стали тушить и выбрасывать всё, то увидели там этого котенка, бабушка его где-то подобрала и притащила к себе домой. Котенок в тяжелом состоянии, срочно необходимо везти в ветклинику, - написала на своей странице в ВК Наталия Семенова.

Там же проходит сбор денег для лечения четвероногого друга. Напомним: стрелявшим в собак в автогородке Мурманска мужчиной займутся военные следователи. Северянин на машине заехал на территорию автогородка и открыл стрельбу.

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