Киты подплыли к пляжу в Териберке

В Териберке киты подплыли необычайно близко к пляжу. Фото: vk.com/gorodkola51

Обычно чтобы увидеть китов, приезжающие в Териберку туристы платят немаленькие деньги ради морской прогулки - шанс увидеть тех же малых полосатиков подальше от берега выше.

Но на днях киты устроили для гостей и жителей села щедрый подарок - подплыли близко к пляжу. Так, что их можно было увидеть невооруженным глазом. Обычно к этой части Териберки заплывают только морские котики.

Напомним: гид рассказал об опасном знакомстве туристки с китом в Териберке. Женщина решила исполнить свою мечту и поплавать с морскими гигантами под водой. Но это чуть не закончилось крайне печально.

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