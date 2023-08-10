В Мурманской области туристка чуть не погибла, исполняя свою мечту

Киты у побережья Териберки привлекают все больше туристов, каждый день в море выходят суда, а сотни человек надеются, что увидят хотя бы плавник в море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Киты у побережья Териберки привлекают все больше туристов, каждый день в море выходят суда, а сотни человек надеются, что увидят хотя бы плавник в море.

Но такая встреча может обернуться бедой, если люди неоправданно рискуют.

- Одна туристка так мечтала увидеть китов в Баренцевом море, что четыре раза приезжала в Териберку, но каждый раз не очень везло. В последний раз она решила попробовать дайвинг, вместе с инструктором погрузилась в море. Кита она увидела, и очень близко - он даже откинул ее плавником. К счастью, туристка не пострадала, - приводит слова одного из местных гидов Telegram-канал «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове» https://t.me/namurmans.

Напомним: на побережье полуострова Рыбачий выбросило мертвого кита. Ученые назвали его бомбой замедленного действия.

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