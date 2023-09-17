Житель Полярных Зорь хранил в гараже 311 г пороха

Порох в гараже мужчина хранил из любопытства. Фото: УМВД по Мурманской области

В отношении 35-летнего жителя Полярных Зорь возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Мужчина в гараже в обычной жестяной банке хранил 311 грамм пороха.

- Согласно заключению эксперта-криминалиста это бездымный нитроглицериновый сферический порох, изготовленный промышленным способом. 35-летний северянин признался, что хранил порох из личного интереса, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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