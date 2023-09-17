Появление мурманчанки в шоу «Новые пацанки» обернулось скандалом

Дарья Поцелуева почти три года работала диспетчером в пожарной охране.

Телеканал «Пятница» запускает второй сезон шоу «Новые пацанки», одной из из участниц которого стала 23-летняя Дарья Поцелуева из Мурманска.

Уже только визитка северянки для передачи вызвала скандал: Дарья сообщила, что работает диспетчером пожарной охраны и пришла на проект, чтобы избавиться от пристрастия к запрещенным веществам. У многих после этих слов возник закономерный вопрос, как с такой пагубной привычкой можно занимать такую должность?

Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области. Дарья Поцелуева работала диспетчером пожарной связи в 20 пожарной части Кольского филиала ГПС с ноября 2021 года по июль 2023 года. В июле уволилась по собственному желанию.

- За период работы замечаний не имела. По работе характеризовалась исключительно положительно. К работе относилась ответственно. Принимала активное участие в спортивной жизни филиала и Управления. Неоднократно была призером и победителем различных соревнований по легкой атлетике, плаванию, пожарно-спасательному спорту, волейболу, - сообщили в Управлении.

Информации о том, что бывшая сотрудница употребляла запрещенные вещества, у бывшего работодателя нет. Не исключено, что визитка девушки была придумана ради пиара проекта.

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