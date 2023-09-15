23-летняя жительница Мурманска стала участницей шоу «Новые пацанки»

Участницей второго сезона "Новых пацанок" стала мурманчанка. Фото: vk.com/pacanki2023

Телеканал «Пятница» запускает второй сезона «Новые пацанки», одной из из участниц которого стала 23-летняя Дарья Поцелуева из Мурманска.

- Сейчас Дарья работает диспетчером в пожарной охране, хочет перестать употреблять запрещенные вещества и научиться справляться с агрессией. «Я готова на все, чтобы измениться. Если не сейчас, то не знаю когда, потом будет поздно», - говорится в визитке Дарьи в группе проекта в «ВКонтакте».

Напомним: в июле в Мурманскую область приехала команда тревел-шоу Первого канала «Поехали!». Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский летом 2022 года отправились в автопутешествие по России и теперь доехали до Заполярья.

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