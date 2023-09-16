В Мурмашах после столкновения двух машин одна перевернулась на крышу

Одна из машин после столкновения перевернулась на крышу. Фото: vk.com/murman01

Днем 15 сентября в Мурмашах произошло ДТП с участием двух машин. Kio Rio и Renault Logan столкнулись на перекрестке в районе улицы Тягунова, вторая иномарка легла на крышу.

- На месте происшествия личный состав 21 пожарной части Кольского филиала и спасатели аварийно-спасательной службы провели работы по осмотру, ограждению и обеспечению безопасности места ДТП, отключение АКБ автомобиля, а также сбор данных, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Как уточнили в УГИБДД региона, в ДТП никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru