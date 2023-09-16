На улице Беринга в Мурманске открыли «Сопки Спорт»

В "Сопках Спорт" смогут бесплатно заниматься северяне до 35 лет. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске на улице Беринга, 24 открылось новое пространство «Сопки Спорт». Здесь установлены 14 многофункциональных тренажеров, есть зал для групповых занятий,

— Влияние спорта на здоровье и качество жизни сложно переоценить, поэтому особенно важно, что мурманчане до 35 лет могут посещать «СОПКИ. СПОРТ» бесплатно, для горожан старше стоимость будет доступной. Отмечу, что в этом же помещении будут проходить бесплатные групповые занятия для мурманчан зрелого возраста, участников городского проекта «Без финиша», — отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Работает центр с 15.00 до 22.00, здесь смогут бесплатно заниматься спортом северяне до 35 лет. Всего за год откроют девять «Сопки Спорт».

Напомним: ранее стало известно, что в сентябре в Мурманской области появятся пять новых пространств «Сопки».http://www.murmansk.kp.ru/online/news/5426633/ Как сообщил глава региона Андрей Чибис, их откроют в Заозерске, Гаджиево, Никеле, Мурманске и Полярном.

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