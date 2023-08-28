В сентябре в Мурманской области откроют пять пространств «Сопки»

Количество подобных мест для молодежи вырастет до 43-х в этом году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже в сентябре в Мурманской области появятся пять новых пространств «Сопки». Как сообщил глава региона Андрей Чибис, их откроют в Заозерске, Гаджиево, Никеле, Мурманске и Полярном.

Таким образом, количество подобных мест для молодежи вырастет до 43-х в этом году.

- Это 24 пространства «Сопки», 16 «Сопок.Спорт», «Сопки.Добро», «Сопки.21А», Контейнер-холл. Важно, чтобы ребятам было интересно находиться в таких местах, развивалась событийная повестка, которая привлекала бы наших ребят. Этому постоянно нужно уделять внимание, – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним: молодежными пространствами «Сопки» покроют 95% Мурманской области.

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