Молодежными пространствами «Сопки» покроют 95% Мурманской области

В Мурманской области инфраструктурой молодежных пространств «Сопки» в 2023 году покроют 95% региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области инфраструктурой молодежных пространств «Сопки» в 2023 году покроют 95% региона. В сентябре появятся еще шесть новых пространств: в Заозерске, Гаджиево, Полярном, Никеле, Заполярном и Мурманске.

- Всего за два года в Заполярье открылись 20 «Сопок», где молодые северяне могут с пользой провести время, — рассказала первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Также за первое полугодие этого года в регионе состоялся ряд ярких мероприятий. В них приняли участие 19,8 тысячи молодых северян.

Напомним: осенью в Мурманской области откроют четыре новые модельные библиотеки. В этом году на эти цели область получила 40 миллионов рублей из федерального бюджета.

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