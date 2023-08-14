Молодежными пространствами «Сопки» покроют 95% Мурманской области

В Мурманской области инфраструктурой молодежных пространств «Сопки» в 2023 году покроют 95% региона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области инфраструктурой молодежных пространств «Сопки» в 2023 году покроют 95% региона. В сентябре появятся еще шесть новых пространств: в Заозерске, Гаджиево, Полярном, Никеле, Заполярном и Мурманске.
- Всего за два года в Заполярье открылись 20 «Сопок», где молодые северяне могут с пользой провести время, — рассказала первый вице-губернатор Оксана Демченко.
Также за первое полугодие этого года в регионе состоялся ряд ярких мероприятий. В них приняли участие 19,8 тысячи молодых северян.
Напомним: осенью в Мурманской области откроют четыре новые модельные библиотеки. В этом году на эти цели область получила 40 миллионов рублей из федерального бюджета.
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