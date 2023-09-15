В Мурманске пройдет сплошная дератизация

В домах Мурманска будут травить крыс.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Администрация Мурманска предупреждает северян о единовременной сплошной дератизации, которая пройдет этой осенью в городе.
- Это система организационных санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, которые направлены на регуляцию численности популяции грызунов и осуществляются с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека путем устранения или уменьшения вредного воздействия грызунов на человека, - отметили в мэрии.
Крыс будут травить в подвалах жилых домов и в других помещениях.
Напомним: жители Мурманска стали жаловаться, что из-за грызунов в жилых домах пропадает интернет.
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