В Мурманске пройдет сплошная дератизация

В домах Мурманска будут травить крыс. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Администрация Мурманска предупреждает северян о единовременной сплошной дератизации, которая пройдет этой осенью в городе.

- Это система организационных санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, которые направлены на регуляцию численности популяции грызунов и осуществляются с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека путем устранения или уменьшения вредного воздействия грызунов на человека, - отметили в мэрии.

Крыс будут травить в подвалах жилых домов и в других помещениях.

Напомним: жители Мурманска стали жаловаться, что из-за грызунов в жилых домах пропадает интернет.

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