Ах ты крыса! У жителей Мурманска из-за грызунов пропадают интернет и телевидение

В мурманских пабликах в «ВКонтакте» часто появляются жалобы северян на крыс во дворах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мурманских пабликах в «ВКонтакте» часто появляются жалобы северян на крыс во дворах. Грызунов, которые почти не боятся людей, особенно часто видят у помоек, где они устраивают застолья. Но крысы во дворах, как оказалось, еще полбеды, проблемы начинаются, когда они пробираются в сами дома. Причем не только в подвалы, но и на этажи.

Жительница Мурманска пожаловалась «КП»-Мурманск», что у нее стал пропадать домашний интернет. За короткий срок – примерно в две недели – ей пришлось несколько раз вызывать мастера.

- Выяснилось, что проблема была в общем тамбуре – там был поврежден кабель. Как сказали мастера, кабель прогрызали крысы и мыши, и такие вызовы поступали из разных округов Мурманска, - сообщила северянка.

С вопросом, действительно ли есть такая проблема и что делать с вредителями, «КП» обратилась в Мурманский филиал «Ростелекома».

- В многоквартирных жилых домах грызуны повреждают не оптический кабель, который заводят в подъезд, а перегрызают коммутационные шнуры (патч-корды). Их протягивают от распределительных коробок до квартир абонентов. Патч-корды прокладываются в слаботочных нишах и мешают грызунам передвигаться между этажами в различные помещения здания. Со своей стороны компания «Ростелеком» может обезопасить провода и шнуры, спрятав их в кабель-канале там, где это возможно. Но в борьбе с любыми грызунами поможет только комплексный подход провайдера и жильцов, - рассказали в Мурманском филиале «Ростелекома».

Но что делать с самими грызунами? Конечно, собственники квартир могут сами вызвать службу по дератизации или разложить отраву. Но это не решит проблему, ведь в том же подвале или на других этажах вредители будут прекрасно себя чувствовать. К тому же если рядом с домом мусорка стала столовой для крыс, то и в самом здании они не исчезнут. Поэтому северянам рекомендуют действовать по-иному.

- По вопросу дератизации в многоквартирных домах мурманчанам необходимо обращаться непосредственно в управляющую организацию. Так же можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Мурманской области через официальный сайт http://51.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан». Обращаем внимание на необходимость прохождения гражданами процедуры регистрации в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Управляющие компании по заявлению жильцов должны вызвать санитарно-эпидемиологическую службу по уничтожению крыс и других вредителей и проконтролировать их деятельность с учетом всех требований санитарного законодательства.

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