Два резидента ТОР «Столица Арктика» попали под санкции США

Две компании, ведущие деятельность в Мурманской области, вошли в санкционный список США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США ввели санкции в отношении двух компаний из числа резидентов ТОР «Столица Арктика»: «Арктическая перевалка» и «Арктик Энерджис».

Первая компания работает в сфере строительства жилых домов и нежилых зданий, в частности под проект «Арктик СПГ 2». «Арктическая перевалка» является оператором двух перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области.

Также санкции введены в отношении директора второй компании Юрия Сафьянова и двух судов «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ».

Напомним: Канада дополнил список организаций и лиц, в отношении которых ввела санкции. В числе 29 компаний и четырех человек числится ФГУП «Атомфлот» из Мурманска.

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