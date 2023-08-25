Канада ввела санкции в отношении «Атомфлота»

Канада дополнил список организаций и лиц, в отношении которых ввела санкции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Канада дополнил список организаций и лиц, в отношении которых ввела санкции. В числе 29 компаний и четырех человек числится ФГУП «Атомфлот» из Мурманска.

Также под канадские санкции попали «Невское проектно-конструкторское бюро», «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», «Северсталь», Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и другие. Ограничения вводят и в отношении трех банков: «Уралсиб», «Зенит» и «Росбанк».

Напомним: Норвегия ввела санкции в отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Также глава региона попал в список тех, в отношении кого ввел санкции Евросоюз.

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