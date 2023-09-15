В Лапландском заповеднике делают новую экотропу

Экотропа появится от горы Ельнюн к саамскому сейду в Лапландском заповеднике. Фото: скриншот видео / Лапландский заповедник - Lapland Reserve / vk.com/laplandzap

В Лапландском заповеднике продолжают создавать экотропы, которые помогают гостям любоваться красотой в разных уголках охраняемой территории и не вытаптывать растения.

- Деревянный настил продолжит маршрут в гору Ельнюн к саамскому сейду и соединится с тропой «Вдоль озера Чуна». Его протяженность составит чуть больше 10 километров, рассказали в заповеднике.

Напомним: в природном парке «Териберка» http://www.murmansk.kp.ru/online/news/5427488/начали укладывать деревянные настилы для пеших прогулок.

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