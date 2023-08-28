В природном парке «Териберка» укладывают первый деревянный настил

В природном парке «Териберка» начали укладывать деревянные настилы для пеших прогулок. Фото: Минприроды Мурманской области

В природном парке «Териберка» начали укладывать деревянные настилы для пеших прогулок.

Первую тропу оборудуют от водозабора в сторону Батарейского водопада. Маршрут будет удобен также для туристов с ограниченными возможностями.

- Дирекция ООПТ закупила и доставила в природный парк необходимые материалы и инструменты. Отмечу, что деревянный брус специально обработан и пропитан антисептиком, так что должен прослужить не один сезон. Настил будет укладываться и дальше, работа предстоит большая, поэтому будем признательны, если сотрудникам управляющего учреждения также будут помогать волонтеры, вместе мы продвинемся гораздо быстрее, - сообщила министр минприроды Мурманской области Зинаида Середа.

О том, что в природном парке сделают настилы, стало известно сразу после его создания.

Напомним: в районе спорткомплекса «Снежинка» в Мурманске осенью появятся две экотропы. Их оборудуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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