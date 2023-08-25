Осенью в Мурманске обустроят две экотропы

В районе спорткомплекса «Снежинка» в Мурманске осенью появятся две экотропы. Фото: Администрация города Мурманска
В районе спорткомплекса «Снежинка» в Мурманске осенью появятся две экотропы. Их оборудуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
- Летняя и зимняя экотропы будут протяженностью 3 и 2,2 километра. Место выбрано очень живописное. Вдоль освещенного маршрута установим скамейки, малые архитектурные фомы, указатели, а также информационные стенды, посвященные описанию местной флоры и фауны, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Экотропы оборудуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Администрация города Мурманска
Напомним: участники фестиваля урбан-арта «Рост» украсили Мурманск 12 муралами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru