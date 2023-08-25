Осенью в Мурманске обустроят две экотропы

В районе спорткомплекса «Снежинка» в Мурманске осенью появятся две экотропы. Фото: Администрация города Мурманска

В районе спорткомплекса «Снежинка» в Мурманске осенью появятся две экотропы. Их оборудуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Летняя и зимняя экотропы будут протяженностью 3 и 2,2 километра. Место выбрано очень живописное. Вдоль освещенного маршрута установим скамейки, малые архитектурные фомы, указатели, а также информационные стенды, посвященные описанию местной флоры и фауны, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Экотропы оборудуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Администрация города Мурманска

Напомним: участники фестиваля урбан-арта «Рост» украсили Мурманск 12 муралами.

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