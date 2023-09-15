Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 73 преступления в Мурманской области

Чаще всего камеры помогают устанавливать личности тех, кто промышляет кражами и хищениями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С января 2023 года в Мурманской области раскрыли 73 преступления благодаря камерам видеонаблюдения. Такую статистику привели в региональном УМВД. Чаще всего камеры помогают устанавливать личности тех, кто промышляет кражами и хищениями.

- Дознавателю УМВД России по Кольскому району удалось завершить расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении молодого человека 1990 года рождения, обвиняемого в трех хищениях продуктов питания из различных торговых точек. В августе сотрудники уголовного розыска установлена подозреваемую в совершении четырех фактов мошенничества на общую сумму более 170 тысяч рублей, - уточнили в мининформе Мурманской области.

Напомним: несмотря на все предупреждения, жители Мурманской области продолжают отдавать свои деньги кибермошенникам, покупаясь на стандартные схемы обмана. Только за сутки пятеро северян отдали злоумышленникам 13 миллионов рублей.

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