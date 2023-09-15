За сутки жители Мурманской области перевели кибермошенникам 13 миллионов рублей

Большая часть этой суммы пришлась на 75-летнюю пенсионерку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на все предупреждения, жители Мурманской области продолжают отдавать свои деньги кибермошенникам, покупаясь на стандартные схемы обмана. Только за сутки пятеро северян отдали злоумышленникам 13 миллионов рублей.

Большая часть этой суммы пришлась на 75-летнюю пенсионерку. Она поверила мужчине, которые представился сотрудником банка, что с ее банковского счета пытаются увести деньги. Поэтому отправила на «безопасный» счет 12,5 миллиона рублей. По аналогичной схеме обманули и 57-летнюю северянку, которая отдала, правда, в 34 раза меньше - 365 тысяч рублей, а еще одна мурманчанка перевела 150 тысяч рублей.

- Двое жителей областного центра лишились своих сбережений при попытке совершить покупку в сети. 29-летняя северянка приобрела билеты в кинотеатр, связавшись с продавцом через популярный мессенджер. Девушка перешла по ссылке, которую ей направили через сообщение, заполнила реквизиты своей банковской карты для оплаты покупки, после чего с ее счета спасали 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

23-летий мурманчанин потерял 11 тысяч рублей, заказав автозапчасти через подставное объявление. Мурманчанин 2000 года рождения попался на удочку киберафериста, оплатив автозапчасти на общую сумму 11 тысяч рублей.

А 87-летний мужчина из Ковдора отдал 50 тысяч рублей, думая, что спасает дочь, которая якобы устроила ДТП. Деньги он передал курьеру.

Напомним: с 1 августа в России появилась новая форма национальной валюты - цифровой рубль, а с 15 августа начались пилотные операции. Для мошенников это возможность придумать новые схемы обмана, поэтому северян призывают быть бдительнее.

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