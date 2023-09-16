Северяне переживают за судьбу знаменитых скульптур в Мурманске

У здания Мурманского тралового флота идет ремонт прилегающей территории, также в порядок приводят крыльцо. Фото: vk.com/murmansk_public_space

У здания Мурманского тралового флота идет ремонт прилегающей территории, также в порядок приводят крыльцо. Северяне с большим вниманием следят за работами, ведь рабочие демонтируют знаменитые скульптуры оленей и медведей, которые много лет украшали этот уголок города и стали одним из символом столицы Заполярья.

- Обещают, что оленей Анатолия Посядо и медведей Ивана Ефимова передадут в какой-то музей, но руководители города и области об этом пока не знают! Надеемся на сознательность и честность собственников территории! Также как «столетняя пирамидка» с Буркова эти арктические животные со Шмидта - реальная пока еще осязаемая история Мурманска! Еще одна интрига - если скульптуры переносят, то куда именно? - пишет паблик «Мурманск: что есть и что будет?».

Напомним: в Оленегорске на въезде в город установили необычный памятник - карьерный 136-тонный самосвал БелАЗ. Это был подарок городу от местного горно-обогатительного комбината.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru