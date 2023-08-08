На въезде в Оленегорск установили огромный БелАЗ

В Оленегорске на въезде в город установили необычный памятник - карьерный 136-тонный самосвал БелАЗ. Фото: Администрация города Оленегорска

В Оленегорске на въезде в город установили необычный памятник - карьерный 136-тонный самосвал БелАЗ. Это был подарок городу от местного горно-обогатительного комбината.

- Работникам отрасли приходится работать в сложных горно-геологических условиях. Именно БелАЗы с их высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивают надежность работы, - отметил глава Оленегорска Иван Лебедев.

Он уверен, что новый монумент станет местом притяжения для жителей и гостей.

Напомним: на горе Пак установят памятный знак в честь олене-лыжных бригад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru