Мария Романова покинула должность руководителя Дирекции ООПТ Мурманской области

У Дирекции ООПТ Мурманской области сменится руководство. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

У Дирекции ООПТ Мурманской области сменится руководство.

- Мария Романова покинула должность директора спустя полгода после назначения. Сейчас обязанности руководителя исполняет Александр Локтев, - сообщает Nord-News. Мария Романова возглавила Дирекцию ООПТ Мурманской области в январе 2023 года, победив в кадровом конкурсе «Лидеры Севера». Всего финалистов было 17.

Напомним: в начале июня стало известно, что Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». До него с 31 октября 2022 года предприятием руководил Эдуард Малашенков. Смена руководства произошла после национализации рыбного порта в 2022 году.

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