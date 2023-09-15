Жительница Колы избила полицейского из-за мужа

Северянке не понравилось, что задержали ее мужа, и она решила за него заступиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До пяти лет колонии грозит 46-летней жительнице Колы, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

- Ночью 30 июля женщина в помещении дежурной части отдела полиции ударила сотрудников удары руками и ногами, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянке не понравилось, что задержали ее мужа, и она решила за него заступиться.

После возбуждения уголовного дела женщина раскаялась в том, что сделала.

Напомним: в Мурманске суд вынес приговор 19-летней северянке, которая под градусом напала на полицейского. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти).

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