Жительница Колы избила полицейского из-за мужа

Северянке не понравилось, что задержали ее мужа, и она решила за него заступиться.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
До пяти лет колонии грозит 46-летней жительнице Колы, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
- Ночью 30 июля женщина в помещении дежурной части отдела полиции ударила сотрудников удары руками и ногами, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Северянке не понравилось, что задержали ее мужа, и она решила за него заступиться.
После возбуждения уголовного дела женщина раскаялась в том, что сделала.
Напомним: в Мурманске суд вынес приговор 19-летней северянке, которая под градусом напала на полицейского. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru