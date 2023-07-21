Жительница Мурманска расцарапала полицейскому лицо

За свои действия северянка заплатит штраф в 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске суд вынес приговор 19-летней северянке, которая под градусом напала на полицейского. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти).

9 апреля 2023 года в одном из домов на улице Миронова выпивала компания. Две девушки поссорились, и одна из них обнаружила, что у нее пропал кошелек. Долго разбираться сама в ситуации она не стала и позвонила в полицию. Но прибытие полицейского не понравилось той, кого обвиняли в краже.

- Осужденная, достоверно понимая, что прибывший для выяснения обстоятельств сотрудник полиции является представителем власти, находится при исполнении своих должностных обязанностей, схватила его за голову и расцарапала лицо, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

За свои действия северянка заплатит штраф в 20 тысяч рублей.

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